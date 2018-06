Verbod criminele motorclubs rechtvaardig

Het stalen hek klapt achter me dicht, de deur van Angel Place zwaait open en voor me zitten een stuk of dertig niet bepaald vriendelijk kijkende Amsterdamse Hells Angels. Als ik de Angel die het dichtst bij me staat een hand toesteek, draait hij zich grimmig om. ’Een ex-smeris geef ik geen hand,’ snauwt hij. De stemming zit er lekker in maar niet heus, als ik in het voorjaar van 2000 bij Angel Place op bezoek ga.