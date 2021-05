Man steelt aap uit Nieuw-Zeelandse dierentuin voor jarige vriendin

In april 2018 wist John Owen Casford de voorpagina’s van de Nieuw-Zeelandse kranten te behalen met zijn inbraakpoging in de Wellington Zoo. Waar het verblijf binnenkomen een koud kunstje voor hem bleek, waagde romanticus Casford vervolgens een sprong over een elektrisch hek, zodat hij met het cadeau voor zijn vriendin uit het verblijf kon ontsnappen. Dit verliep echter totaal niet volgens plan. Tijdens de sprong liet Casford de aap vallen, waarna hij zelf acht meter naar beneden tuimelde, zijn been brak en zijn tanden verloor op de harde betonnen grond van het verblijf, schrijft Daily Mail.

Gevangenis

De aap bleef getraumatiseerd achter en Casford wist op tijd weg te komen voor er politie ter plaatse was. Lang bleef zijn inbraakpoging alleen niet onbestraft. De politie trof hem een dag later strompelend aan tijdens een shopuitje met de vriendin voor wie hij zo zijn best had gedaan.

Klaarblijkelijk was dit niet het enige misdrijf dat de apendief gepleegd had. Hij kreeg een gevangenisstraf van twee jaar en zeven maanden voorwaardelijk voor de dierentuininbraak, maar ook voor een aantal geweldsdelicten uit het verleden.

De relatie overleefde de inbraak en de gevangenisstraf niet. Wel probeerde Casford tijdens een optreden in de Nieuw-Zeelandse tv-show New Zealand Today zijn ex-vriendin terug te winnen met een serenade. Hier deed hij ook zijn verhaal over de apenroof.