Melania houdt nog veel verborgen

Melania Trump wordt zondag 50 jaar. Ⓒ AFP

Amsterdam - Voor de enige First Lady die als model naakt gefotografeerd is, geeft Melania Trump opvallend weinig van zichzelf bloot. Wat ze denkt, waar ze van houdt, ze weet het allemaal goed te verbergen. Na bijna 3,5 jaar in het Witte Huis en een dag voor haar vijftigste verjaardag is het tijd om de balans op te maken.