Gebiedsverbod voor asielzoekers Oisterwijk

De politie denkt dat een grotere groep jonge asielzoekers uit verschillende Noord-Afrikaanse landen betrokken is bij meerdere diefstallen en inbraken in de Brabantse plaats. Maandag arresteerde de politie vier jonge asielzoekers voor diefstal uit een schuur. Op dinsdag werden vier minderjarige vluchtelingen aangehouden voor een woninginbraak. De politie onderzoekt of de verdachten bij meer recente diefstallen betrokken zijn.

75 minderjarige asielzoekers

Oisterwijk is een van de weinige asielzoekerscentra die plaats bieden aan alleenstaande minderjarige asielzoekers. Het gaat in Oisterwijk om een groep van in totaal 75 minderjarigen. Burgemeester Janssen is de overlast beu en zegt dat het draagvlak voor het asielzoekerscentrum in zijn gemeente onder druk staat. Hij heeft het COA gevraagd om het aantal minderjarige asielzoekers in het azc te beperken.

De gebiedsverboden gelden voor nagenoeg de hele kern van Oisterwijk, maar niet voor het azc.