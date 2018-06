Zoekactie naar oorlogsvlieger duurt voort

De speurtocht op woensdag in een gat van 10 bij 10 meter leverde wel enkele wrakstukken op, maar geen spoor van menselijke resten. Daarom gaat de zoekactie verder.

Bommenwerper

De bommenwerper, een Halifax JD314 van de Royal Air Force, stortte neer op 29 december 1943 nadat het toestel door een Duitse jachtvlieger was geraakt. Alle zeven bemanningsleden kwamen daardoor om het leven. De lichamen van zes vliegers werden vlak na de crash geborgen en werden in het dorp begraven. Het lichaam van het zevende bemanningslid werd pas later gevonden en is indertijd begraven in de krater die het vliegtuig in het terrein had geslagen.

Vorig jaar werd al eens tevergeefs naar de resten van de militair gezocht. Ook de genie, de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en de vliegtuigbergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht nemen deel aan de zoekactie.