Denk stuurt stagiair met IS-sympathieën weg

De student, Hussein Jamakovic, had op sociale media geschreven dat hij ’trots aanhanger van IS’ is, ons volk ’rotzooi’ vindt en dat hij het gezag van de politie in Nederland niet erkent. Ook neemt hij het op voor rapper en IS-strijder Marouane B., die bij verstek tot zes jaar cel is veroordeeld.

Tunahan Kuzu noemt de uitspraken van de jongen woensdag ’verwerpelijk’ op Twitter. Hij schrijft dat de stage van Jamakovic dinsdag al was beëindigd. Deze krant heeft die dag contact met de partij gehad om wederhoor te vragen.

De partij liet dinsdag al aan onze verslaggever weten dat de partij niet op de hoogte was van de uitlatingen van de stagiair en niet achter de teksten te staan. Er werd toegezegd dat er actie zou worden ondernomen.