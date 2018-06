Trump heeft spijt van Sessions

Trump reageerde op opmerkingen van het Republikeinse Congreslid Trey Gowdy, die had geopperd dat Trump een andere goede jurist had kunnen kiezen. „Ik wou dat ik dat had gedaan”, twitterde Trump.

Sessions kwam kort na zijn aantreden in het nauw omdat bleek dat hij had gezwegen over contacten met vertegenwoordigers uit Rusland die hij had voordat hij minister werd. Hij trok zich daarna terug uit de onderzoeken naar Russische inmenging in de verkiezingen, een voor Trump uiterst heikel onderwerp. „Senator Sessions, waarom heeft u me dat niet verteld voor ik u uitkoos?”, vraagt Trump nu.