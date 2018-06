De glazen bol van Stanley Kubrick

Regisseur Stanley Kubrick speelt in zijn sciencefictionmeesterwerk creatief met de zwaartekracht.

Een halve eeuw nadat 2001: A Space Odyssey voor het eerst in de bioscoop te zien was, wordt dit monumentale meesterwerk van Stanley Kubrick deze week opnieuw uitgebracht. Onder leiding van Dunkirk-regisseur Christopher Nolan werd de beroemde sciencefictionfilm in oude luister hersteld.