Calamiteitenhospitaal Utrecht open vanwege treinongeluk

„Er staan al bedden en het personeel dat aan het werk is in het UMC kan worden ingezet zodra het calamiteitenhospitaal wordt geopend”, vertelt een woordvoerster van het Utrechtse ziekenhuis. Ook kan ander personeel snel opgeroepen worden in het traumacentrum. Naast de behandeling van gewonden, vangt het ziekenhuis ook de familie op van mensen betrokken bij het ongeluk, aldus de woordvoerster.

Het is onduidelijk of en hoeveel betrokkenen bij het ongeluk bij Voorschoten direct naar Utrecht zijn gebracht. Twee traumapatiënten zijn naar het Leids Universitair Medisch Centrum gebracht, een aantal andere gewonden ging naar het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp.

Afhankelijk van hoeveel gewonden worden verwacht valt het besluit of het calamiteitenhospitaal open gaat. Het ziekenhuis is een samenwerking tussen het UMC Utrecht, het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Defensie. De vorige keer dat het noodhospitaal opende was na de inval van Rusland in Oekraïne. Toen werden vluchtelingen uit Oekraïne behandeld.

