Kindereetbord van de Primark geeft schadelijke stoffen af

Volgens Primark zijn de concentraties schadelijke stoffen in het bord hoger dan toegestaan volgens regelgeving van de Europese Unie. Lood is vooral een risico voor jonge kinderen. Het kan gevolgen hebben voor hun hersenen en hun ontwikkeling als ze te hoge concentraties binnenkrijgen. De stof kan lang in het lichaam blijven en op latere leeftijd een hogere bloeddruk of nierziekten veroorzaken. Formaldehyde wordt gebruikt om plastic te maken. De stof is mogelijk kankerverwekkend, maar vooral als het als kleurloos gas wordt ingeademd.

Kopers kunnen het Winnie de Pooh-bord terugbrengen naar de winkel. Ze krijgen dan het aankoopbedrag terug. Het bord was sinds december afgelopen jaar in Nederland te koop.