Kabinet met Zeeland om tafel voor compensatie kazerne

De marinierskazerne in Doorn verhuist niet naar Vlissingen, bevestigde staatssecretaris Visser (Defensie) na de ministerraad. Daarom komt er een compensatie voor de Zeeuwen, maar hoeveel het kabinet daarvoor wil uittrekken, wil Visser nog niet zeggen.

Het kabinet stelt op korte termijn een speciale gezant aan die met Zeeland moet gaan overleggen. Daar gaat Defensie niet zelf over, het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat samen met Zeeland kijken wat ’een gerechtvaardigd compensatiepakket’ zou kunnen zijn.

Wat dan een gerechtvaardigd pakket zou zijn, wilde VVD-bewindsvrouw Visser nog niet zeggen: „Dit moeten we gewoon samen met Zeeland doen, dat is de les die we hebben geleerd van de afgelopen periode. Dit proces is niet helemaal goed verlopen, dat is een understatement. Dat moet beter en dat willen we juist met Zeeland doen.” Voor de zomer moet duidelijk worden wat de compensatie voor Zeeland zal worden. Visser liet nog wel los dat het pakket gericht moet zijn op ’duurzame economische versterking’ van Zeeland.

In plaats van een verhuizing naar Vlissingen, gaat het Korps Mariniers nu zijn intrek nemen in Nieuw Milligen. Visser vreesde voor een leegloop bij het Korps Mariniers als dat naar Zeeland zou moeten verkassen. „Mariniers geven aan dat ze al twintig weken per jaar van huis zijn. Als ze dan ook nog, als ze in Nederland zijn, van hun gezin weg zijn, moet je daar als werkgever naar kijken.” Ook de angst voor financiële en andere tegenvallers spelen een rol.

Het afblazen van de verhuizing wekt grote woede in Zeeland. „Zij zullen dat zien als een gebroken belofte. Ik snap dat de Zeeuwen boos zijn”, zei Visser. „Dat zou ik ook zijn als ik hen was.”

