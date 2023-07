Mini-drone vliegt niet boven, maar ín de Russische loopgraven

De levering van zo’n 1000 Black Hornets Nano - ter grootte van je pink - maakt onderdeel uit van het meest recente militaire steunpakket van de Amerikanen ter waarde van 400 miljoen dollar. En is vooral bedoeld om de loopgravenoorlog te beslechten.

De drone is niet alleen erg klein, hij is ook erg licht (18 gram), robuust maar vooral zeer stil. Uitgerust met drie camera’s kan het ding twee kilometer ver vliegen en 20 minuten in de lucht blijven. In die tijd vliegt het automatisch of met de hand bediend door de loopgraven heen en detecteert precies - desnoods met de nachtzichtcamera - waar de vijandelijke troepen zitten.

Van achteren

De drone is ook erg handig in stedelijke gebieden. Het kan onopgemerkt door kapot geschoten flatgebouwen vliegen en zo de vijand van achteren ’in beeld’ brengen. Oekraïense ’special forces’ hebben al met veel succes dergelijke aanvallen in de rug uitgevoerd dankzij onder meer de Black Hornet.

Niet dat de Black Hornet Nano voor het eerst op de Oekraïense slagvelden wordt ingezet. Vorig jaar augustus leverde het Noorse bedrijf Prox Dynamics er al 300. Die zijn vooral zeer nuttig gebleken omdat ze in tegenstelling tot de andere drones de Russen hun GPS-apparatuur niet kunnen ’jammen’.

Veel Oekraïense drones raken verloren omdat de Russen dankzij hun krachtige ’jam’ apparatuur in staat zijn om de communicatie tussen drone en thuisbasis te verbreken danwel te verhinderen dat de drone op basis van voorgeprogrammeerde GPS-routes zijn weg kan vinden.