Mini-drone vliegt niet boven, maar ín de Russische loopgraven

AMSTERDAM - Met duizenden tegelijkertijd vliegen ze boven het slagveld in Oekraïne, vooral bedoeld om loopgraven en pantservoertuigen waarin de vijand verborgen zit, in kaart te brengen: drones, in alle soorten en maten. En daar komt er nu nog één nieuwe bij, de Black Hornet 3 Nano, een drone die zo klein is dat die niet boven de loopgraven vliegt, maar er in.

De Nederlandse defensie beschikt ook over minidrones 'Black Hornet' die door verkenners worden ingezet op patrouilles. De Black Hornet 3 Nano is de meest recente en verfijnde. Ⓒ Defensie