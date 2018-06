Ⓒ AFP

New York - Amerikaanse tv-stations waren na de overwinning van Donald Trump hard op zoek om het geluid van de ’gewone Amerikaan’ te verwoorden. Het opnieuw uitbrengen van de jaren ’90 hitserie Roseanne, over een hardwerkend gezin met Trump-supporter Roseanne Barr in de hoofdrol, was een schot in de roos met kijkcijfers richting de twintig miljoen.