Tientallen lichaamsdelen gevonden in vriezers in Mexico

De achtergrond bij de lugubere ontdekking is nog onduidelijk. Het onderzoek naar de vondst loopt nog, zo heeft het parket van de staat Veracruz maandag bekendgemaakt. Het kan gaan om meer dan dertien lichamen, omdat de identificatie van de lichaamsresten nog bezig is, klinkt het.

Er zijn zes personen aangehouden voor de feiten. Zondag waren huiszoekingen uitgevoerd in zeker vijf huizen in Poza Rica, na een achtervolging en confrontatie tussen veiligheidsdiensten en vermeende criminelen. Tijdens de invallen zijn niet alleen lichamen gevonden in koelers en vriezers, er zijn ook twee mensen gered die in de woningen vastgehouden werden, volgens de Mexicaanse nieuwssite Milenio.

In Mexico zijn talloze organisaties actief die zich bezighouden met drugshandel, afpersing en ontvoering. Vorig jaar werden nog bijna 32.000 moorden geregistreerd in het Latijns-Amerikaanse land met 126 miljoen inwoners.