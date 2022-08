Noodverordening in gebied waar de Peel brandt

Ook ging er een NL Alert uit aan de Brabantse kant om te waarschuwen voor de rook die richting Asten trekt. Mensen wordt gevraagd ramen en deuren gesloten te houden, en weg te blijven uit het gebied.

Een gespecialiseerd grondteam van de brandweer in Overijssel steekt woensdagmiddag in de Limburgse Peel tegenbranden aan om het vuur tot staan te brengen. Op andere plekken zijn Staatsbosbeheer en de brandweer ook bezig met het maken van stoplijnen door stroken grond en weilanden zodanig nat te maken, dat het vuur er stopt. De brandhaard heeft zich inmiddels verspreid over een oppervlakte van 20 hectare, liet de brandweer weten.

De eerste melding kwam rond 06.30 uur binnen van een vogelwacht, die rook en vuur zag. De brand beperkte zich toen nog tot één hectare, maar breidde zich al snel uit naar het dubbele. Brandweerkorpsen uit Brabant, Limburg en Overijssel bestrijden het vuur met meerdere pelotons. Ook is een helikopter van de luchtmacht bezig met het droppen van water boven ontoegankelijke stukken.

Daarnaast vliegt er een helikopter van de politie met een infraroodcamera boven het gebied om een goed zicht op de brand te krijgen, aldus de woordvoerder. Daartoe is ook een speciaal droneteam van industrieterrein Chemelot in Geleen aanwezig.

De rook van de brand trekt in lichte mate over de A67, maar de snelweg hoeft volgens de brandweer nog niet afgesloten te worden.

De blusheli is een Cougar transporthelikopter van de luchtmacht, die is uitgerust met een zogenoemde bambi bucket. Het toestel haalt water uit een zandwingebied bij het Brabantse Liessel en dropt dat op het vuur. De brandweer heeft ook assistentie gevraagd van twee Chinook helikopters van defensie.

In 2020 woedde enkele kilometers verderop in hetzelfde gebied wekenlang de zogeheten Peelbrand. Die legde uiteindelijk 800 hectare natuurgebied in de as.

Staatsbosbeheer bezorgd over brand in veel te droge Peel

Staatsbosbeheer maakt zich zorgen over uitbreiding van de natuurbrand die woedt in De Peel op de grens van Limburg en Brabant. Het natuurgebied is veel te droog volgens boswachter Lieke Verhoeven. Omdat het ook nog waait kan de natuurbrand zich onvoorspelbaar uitbreiden.

„De brand is toen heel lang blijven smeulen. Dat kon doordat het toen ook kurkdroog was met lage grondwaterstanden. Een veengebied hoort nat te zijn, maar er zijn nu in De Peel ook gedeelten waar het helemaal droog is en waar het veen al onherstelbare schade heeft opgelopen”, aldus Verhoeven. „We proberen al jaren om de veengebieden natter te maken, maar we zijn daarvoor afhankelijk van regen. Als het zoals nu lang niet regent, kunnen we ook geen water vasthouden.”

Staatsbosbeheer heeft de loslopende wilde runderen woensdag uit het natuurgebied gehaald. De terreinbeheerder adviseert de brandweer over het gebied, dat niet makkelijk toegankelijk is. De dienst roept mensen op om niet naar de brand te gaan kijken. „Dat is levensgevaarlijk en hindert de hulpverleners”, aldus Verhoeven.