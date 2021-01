Avondklok: wat mag straks nog wel en niet tijdens de late uren?

Dit is het beeld waarmee Nederland de komende weken ’s avonds en ’s nachts rekening moet houden: verlaten straten door de avondklok, die vrijwel iedereen verplicht binnen houdt. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Van 20.30 uur in de avond tot 04.30 uur in de ochtend: een mogelijke avondklok moet tot gevolg hebben dat er – uitzonderingen daargelaten – geen mensen meer op straat zijn in de nachtelijke uren.