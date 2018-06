Nederlanders gaan massaal voor een beurt

Een absoluut record blijkt uit de Aftersales Monitor van BOVAG en RAI Vereniging die in bezit is van De Telegraaf.

Het recordbezoek aan de werkplaatsen van autobedrijven resulteert in een omzet van € 3,86 miljard. Van het totale rijdende wagenpark (exclusief leaseauto’s) werd afgelopen jaar aan 83 procent onderhoud of een reparatie uitgevoerd, wat neerkomt op werkzaamheden aan circa 6 miljoen personenauto’s.

„In 2015 en 2016 zagen we al een flinke toename van het onderhoud aan auto’s. Een inhaalslag van de verloren crisisjaren toen automobilisten het onderhoud aan hun auto uitstelden”, verklaart voorzitter Steven van Eijck van RAI Vereniging de cijfers. „De onderhoudsmarkt lijkt zich nu te stabiliseren, maar voor hoe lang? Want met de opkomende elektrificatie en groeiende connectiviteit staat de onderhoudsmarkt voor een nieuwe uitdaging.”

’Bemoedigend’

Volgens Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter van BOVAG, is het recordbezoek goed nieuws voor alle autobedrijven: „De monitor toont dat dealers steeds meer auto’s van oudere bouwjaren in onderhoud hebben en dat onafhankelijke autobedrijven ook steeds meer jongere modellen in de werkplaats mogen begroeten. En hoewel we nog steeds vaak achterstallig onderhoud tegenkomen en automobilisten die slechts van APK naar APK rijden, is het bemoedigend dat meer en meer mensen kennelijk het belang van regelmatig onderhoud inzien. Zeker ook voor de veiligheid op de weg.”

Hoewel de garage steeds vaker bezocht wordt, nemen de bestedingen flink af. In 2010 besteedden eigenaren van auto’s van 4 tot 6 jaar oud gemiddeld €728 per jaar, tegen €527 vorig jaar; oftewel 38% minder. Voor een auto van maximaal 3 jaar oud was dit verschil zelfs 48%.

Het periodieke onderhoud, al dan niet in combinatie met een APK, blijft met 51% de grote omzetgenerator voor de autobranche. Ook onverwachte reparaties (16%) en schade (12%) zorgt voor veel geld in de kas.