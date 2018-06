Duo deed zich voor als Grenfell-slachtoffers

Ⓒ EPA

LONDEN - Twee illegale immigranten hebben voor de rechtbank in Londen toegegeven dat ze omgerekend ruim 140.000 euro aan onkosten vergoed hebben gekregen door zich voor te doen als slachtoffers van de rampzalige brand in de Londense Grenfell Tower. De twee, beiden 51, woonden onder andere ongeveer driekwart jaar op kosten van de gemeenschap in een hotel in de wijk Kensington, meldde de BBC.