Bijna 100 illegalen opgepakt bij Antillen

In de Tweede Kamer bestaan zorgen over de vluchtelingenstroom uit Venezuela. „Het is wel een dreiging”, erkende de staatssecretaris. De eilanden zijn niet uitgerust om grote aantallen vluchtelingen op te vangen. De meeste Venezolanen vluchten naar Colombia. Venezuela verkeert in een grote politieke en economische crisis.

Hoeveel illegalen precies op Aruba, Bonaire en Curaçao verblijven is niet bekend. „Er is geen sprake van een dramatische stijging over de jaren heen”, aldus de bewindsman. Hij ziet geen massale toestroom uit Venezuela. Aruba, Bonaire en Curaçao liggen enkele tientallen kilometers verwijderd van de kust van Venezuela.

Het kabinet zet in opvang in de buurlanden, zei Knops. Hij wil voorkomen dat vluchtelingen een „hachelijke zeetocht” naar de Benedenwindse eilanden gaan maken en dan toch direct weer worden teruggestuurd. De meeste mensen die Venezuela verlaten zijn geen politieke vluchtelingen en hebben geen recht op asiel.

De Kustwacht heeft geen extra steun nodig in verband met de crisis in Venezuela. „De Kustwacht functioneert goed”, zei Knops. In het regeerakkoord is afgesproken de Kustwacht 10 miljoen euro structureel extra te geven. Met de Kustwacht van Venezuela wordt op operationeel niveau „heel goed samengewerkt”, aldus Knops.