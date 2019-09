Eerste vorst aan de grond sinds zomer

Ⓒ Hollandse Hoogte / Arie Kievit

AMSTERDAM - In de nacht van dinsdag op woensdag is voor het eerst na de zomer grondvorst waargenomen. Op de weerstations Eindhoven en Gilze-Rijen daalde de temperatuur op 10 centimeter hoogte naar -0,4 graden. Ook in Maastricht vroor het licht, met -0,3 graden, meldt Weeronline.