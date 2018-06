Testvlucht: van 'herrie' tot 'niks gehoord'

Bijna twee uur later dan gepland vertrok de speciale testvlucht. Het oorspronkelijke toestel had een mankement en er moest een nieuw vliegtuig komen. De vlucht was uitdrukkelijk niet bedoeld om het besluit rond Lelystad Airport te herzien, meldde de overheid van tevoren al. Het vliegveld in Lelystad moet uitbreiden om Schiphol te ontlasten maar daartegen hebben provincies, gemeenten en inwoners bezwaar. Vele mensen hadden ook kritiek omdat deze testvlucht niet representatief zou zijn - één vliegtuig, zonder passagiers en veel bagage.

Het ministerie van Infrastructuur had de 'belevingsvlucht' boven zeven provincies georganiseerd. Bij deze vlucht zijn alle naderings- en vertrekroutes rond Lelystad Airport gevolgd. Midden op de Ginkelse Heide keek wethouder Leon Meijer van Ede naar de overvliegende Boeing. Het lawaai viel hem niet tegen, ,,maar als je het twintig keer op een dag hoort, en dat het hele jaar door, is het knap irritant". Ook de actiegroep Stichting Red de Veluwe (die tegen de laagvliegroutes van Lelystad Airport strijdt) viel het lawaai niet mee. ,,Je moet er niet aan denken dat dit straks vijftig keer per dag over je hoofd komt."

Reacties op sociale media

Op Twitter en Facebook lieten honderden mensen weten wat ze hebben gehoord van de testvlucht. De meningen lopen uiteen van ,,verschrikkelijk'' tot ,,niks gehoord, de vogels maken meer herrie''. Binnenkort worden alle testresultaten en gemeten geluidsniveaus bekend.