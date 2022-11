Oranjefans balen: ’Ploeg moet meer knokken voor elkaar’

Buitenland

Argentijnse journalist live op tv belaagd door Qatarese man: ’Stop met filmen!’

De Argentijnse verslaggever Joaquin Alvarez is donderdag in een live-uitzending van het programma Nosotros a la Mañana belaagd door een Qatarese man. Hij eiste dat de ploeg zou stoppen met filmen. „Dit is ernstige censuur”, aldus de journalist.