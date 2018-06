Zorgaanbieders willen taken Vérian overnemen

Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

APELDOORN - Een consortium van drie zorgaanbieders is bereid de taken van het failliete Vérian Care & Clean uit Apeldoorn per direct over te nemen. Het bedrijf leverde huishoudelijke hulp aan zo'n 4000 cliënten in achttien gemeenten, met name in de regio Nijmegen.