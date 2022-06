Vliegtuig dat aan de grond staat zorgt voor enorme ’parkeerboete’ voor Russen

Het enorme vrachtvliegtuig, eigendom van Russische luchtvaartmaatschappij Volga-Dneper, wordt door Canadezen aan de grond gehouden als reactie op de Russische invasie van Oekraïne. Russische - of in Rusland geregistreerde - vliegtuigen mogen het Canadese luchtruim niet gebruiken. Die sanctie werd aangekondigd vlak nadat het toestel in Canada was aangekomen en dus mocht het toestel niet meer vertrekken.

Het viermotorige vrachtvliegtuig krijgt per dag een ’parkeerboete’ van zo’n 800 euro. De rekening is volgens CBC opgelopen tot bijna 75.000 euro (100.000 Canadese dollar). De rekening zal naar alle waarschijnlijkheid nog een stuk hoger worden. Volgens een woordvoerder van het vliegveld „zijn er op dit moment geen plannen om herzieningen door te voeren.”

Op Schiphol staat ook al langere tijd een Russisch vliegtuig geparkeerd. Een A320 van Russische maatschappij Aeroflot mag, ook door de internationale sancties tegen Rusland, niet vertrekken.

An-225 Mriya

De grote broer van de Antonov AN-124 kwam in februari dit jaar veelvuldig in het nieuws. De Antonov An-225 Mriya werd namelijk vernietigd door Russische strijdkrachten in Oekraïne. De AN-225 stond bekend als het zwaarste en grootste vrachtvliegtuig ter wereld. Van de AN-225 bestond maar één exemplaar. Van de AN-124 zijn er in totaal 56 gebouwd.