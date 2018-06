Hoge Noord-Koreaan in VS voor top Kim-Trump

Kim Yong-chol (r) zal onder andere een ontmoeting hebben met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Ⓒ AFP

NEW YORK - Een hoge Noord-Koreaanse functionaris is woensdag in New York aangekomen. Dat meldde het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Kim Yong-chol zal onder andere een ontmoeting hebben met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo om te praten over de mogelijke ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.