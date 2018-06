Was Bart D. betrokken bij de dood van zijn vrouw?

Korporaal Iris had het geweldig naar haar zin op Curaçao, waar ze met haar geliefde Bart (op de foto naast haar) in het huwelijk trad. In het verschiet zat een mogelijke verhuizing door een carrièreswitch. Ⓒ Facebook

Het is de droom van veel marinemensen. Een plaatsing op Curaçao. Voor Iris Homan (31) en haar man Bart ging de wens in vervulling. De twee vertrokken vijf jaar geleden naar de Antillen om te leven in een paradijs. De droom veranderde alleen in een nachtmerrie.