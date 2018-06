Treinen raken tjokvol

Dat zegt ProRail-topman Pier Eringa vandaag bij de presentatie van het jaarverslag 2017. „Mensen zijn de files op de weg en in de stad zat en worden massaal de trein ingejaagd. Prima natuurlijk, maar er moet wel wat gebeuren om die explosieve groei op te vangen.”

ProRail gaat volgens hem tot 2030 zeker twintig miljard euro in opwaardering (70%) en vernieuwing (30%) van het spoor stoppen. „Daarmee kunnen we een groot deel van de verwachte groei faciliteren, zoals ruimte voor meer treinen, die sneller en korter op elkaar rijden, grotere stations en extra opstelplaatsen van treinen. Nederland investeert ook in een Europees beveiligingssysteem dat we komende jaren gaan invoeren.”