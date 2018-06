Haagse hindoetempel mikpunt raddraaiers

Bestuursvoorzitter en voorganger van de hindoetempel, Attry Ramdhani, merkt dat oudere bezoekers soms wegblijven uit angst. Ⓒ Serge Ligtenberg

Voor de tweede keer in een week is bij de hindoetempel in de Haagse Schilderswijk een raam ingegooid. De bezoekers zijn het geweld zat. Want hun tempel is al twintig jaar het mikpunt, vertellen zij.