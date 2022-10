Dodental na instorten hangbrug in India loopt op tot 132

Ⓒ NDTV

MORBI - Het aantal mensen dat is omgekomen nadat een hangbrug in de westelijke deelstaat Gujarat in India instortte is gestegen tot minstens 132. Honderden mensen vielen zondag in een rivier toen de brug het begaf. Onder de doden is een nog onbekend aantal kinderen. Zij hebben momenteel schoolvakantie vanwege Diwali, het lichtfestival, en de brug is een toeristische attractie.