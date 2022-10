Tientallen doden na instorten hangbrug in India

Buitenland

Getuigen over horrornacht in Seoul: ’Waar is het lichaam van mijn vriendin?’

Feestvierders in kostuums die in paniek weglopen, wanhopige pogingen om neergevallen mensen op het wegdek in leven te houden en een stukje verderop rijen aan overleden mensen onder lakens of doeken: het halloweenfestival in het Itaewon-district van Seoul werd zaterdagavond een regelrechte ramp.