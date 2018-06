Hindoetempel is geweld beu

Ⓒ Serge Ligtenberg

Den Haag - Hindoes in Den Haag hebben schoon genoeg van het geweld tegen hun tempel in de Schilderswijk. Voor de tweede keer in een week tijd zijn er ramen ingegooid. De hindoestaanse gemeenschap heeft een hoog incasseringsvermogen, maar de maat is vol voor priester Attry Ramdhani.