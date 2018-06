Broer Fortuyn wil Volkert wel ’helpen emigreren’

Simon Fortuyn ziet tandenknarsend toe hoe de moordenaar van zijn broer zijn zin krijgt bij de rechter. Ⓒ rene bouwman

Het is dat hij een drukke baan als wethouder heeft, anders had Simon Fortuyn zich vrijwillig aangeboden om de ’emigratiewens’ van Volkert van der Graaf hoogstpersoonlijk in vervulling te laten gaan. De broer van de vermoorde Pim Fortuyn wil dat de veroordeelde killer van de LPF-voorman zo snel mogelijk uit Nederland opkrast, zo vertelt hij aan De Telegraaf.