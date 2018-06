Honderdduizenden protesteren in Nicaragua

Het is een van de grootste demonstraties van de afgelopen jaren in het Latijns-Amerikaanse land. Op de eerste rij liepen in het zwart geklede vrouwen met foto's van hun kinderen en kleinkinderen die zijn omgekomen bij de bloedige protesten van de afgelopen weken.

Volgens mensenrechtenactivisten zijn de laatste tijd ongeveer 80 mensen om het leven gekomen bij botsingen tussen demonstranten en veiligheidstroepen. Volgens lokale media is ook bij het laatste protest weer een persoon omgekomen. 27 anderen raakten gewond.

De protesten waren oorspronkelijk een reactie op een geplande verhoging van de socialezekerheidsbijdragen. Inmiddels eisen de betogers het aftreden van Ortega en de beëindiging van de repressie en de perscensuur.