Man (34) aangehouden voor stelen postzegels

Het is weer eens wat anders dan crimineel geld, sieraden of kaas, maar hoe de man aan de postzegels komt, is nog onduidelijk. Mogelijk zijn ze afkomstig uit een winkel. Volgens de politie hebben ze een waarde van 6000 euro.

De man werd dinsdagavond aan de Weihoek in Kruiningen gearresteerd. Een agent zag dat iemand een lekke band aan het vervangen was. Hij bleek een bekende van de politie te zijn. Voor de postzegels die in zijn auto lagen had hij geen goede verklaring en dus werd hij meegenomen naar het bureau.