Oorlogsveteraan Edwin Hunt (102) overleden

Majoor Hunt landde in Normandië tijdens D-Day in juni 1944. Hij had de leiding over een aantal landingsvaartuigen. Zijn regiment kwam in Noord-Brabant terecht. Omdat Hunt voor de oorlog al op het water had gewerkt, herkende hij belangrijke waterdocumenten die in het kantoor van Rijkswaterstaat in Den Bosch verstopt waren. Op grond van die kaarten konden de geallieerden noodbruggen aanleggen over de grote rivieren. In Gennep en in Oeffelt (Noord-Brabant) staat aan beide zijden van de Maas een monument voor Hunt.

Na de oorlog heeft beroepsmilitair Hunt tientallen jaren de ceremoniële functie Queen’s Bargemaster vervuld. De bargemaster (aakschipper) is verantwoordelijk voor de regalia (voorwerpen zoals de kroon, die het koningschap symboliseren) als die vervoerd moeten worden.