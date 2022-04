Duitse Bondsdag verwerpt verplichte coronavaccinatie

Video

KIJK LIVE: Debat van de waarheid voor De Jonge over mondkapjesdeal

Voormalig coronaminister Hugo de Jonge geeft donderdag tekst en uitleg over zijn rol in de omstreden mondkapjesdeal. Is hij er medeverantwoordelijk voor dat de overheid miljoenen euro's is kwijtgeraakt aan ondernemer Sywert van Lienden voor onbruikbare mondkapjes? Het debat is hier live te volgen.