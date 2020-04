Vluchten in eigen land

Er wonen enkele tienduizenden Syriërs in dit vluchtelingenkamp in de provincie Idlib. Ⓒ Foto AFP

Amsterdam - Het aantal mensen dat in eigen land op de vlucht is geslagen is met 50,8 miljoen mensen nog nooit zo groot geweest. Het leeuwendeel moest huis en haard verlaten vanwege oorlogsgeweld, maar ook natuurrampen zorgden voor interne vluchtelingen.