Zorg ongerust: mogelijk toenemende werkdruk door versoepelingen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) sprak dinsdagmiddag al van een begin van de derde golf in coronabesmettingen. Op die waarschuwing volgde 's avonds de aankondiging van het kabinet om de middelbare scholen weer te openen, bijna alle contactberoepen weer toe te staan en de leeftijdgrens voor het sporten in de buitenlucht op te schroeven naar 27 jaar.

Code zwart scenario

,,We zagen de komst van de derde golf al een tijdje aankomen door verschillende uitbraken van het virus in zorginstellingen”, zegt NU'91. ,,We zijn al langer bezig met voorbereidingen op een 'code zwart-scenario', het bereiken van de maximale zorgcapaciteit op de ic-afdelingen”, vertelt V&VN. Beide beroepsorganisaties snappen dat er vanuit de samenleving behoefte is aan versoepelingen en hopen vurig dat iedereen voorzichtig omgaat met de pas verkregen extra vrijheden. ,,Anders leveren we die snel weer in.”

Ook Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, houdt rekening met code zwart. De organisatie zegt in die situatie de medische zorg voor alle opgenomen patiënten in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen terug te brengen tot de minimale noodzakelijke basiszorg. Het gaat dan vooral om patiënten met Covid-19 in alle fases, maar ook patiënten zonder de besmetting.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim onder zorgpersoneel gaat volgens NU'91, V&VN en Verenso de verkeerde kant op. Niet alleen omdat verzorgend personeel nog steeds besmet raakt met het coronavirus, maar ook uitgeput is. "Het verzuim groeit", ziet V&VN. "Verzorgers presteren al tijden op de toppen van hun kunnen en lopen op het tandvlees", aldus NU'91.