Ruim dertig woningen ontruimd na brand in Arnhem

De omliggende woningen werden geventileerd en de brandweer verricht metingen. Ⓒ Roland Heitink

ARNHEM - Vanwege rookontwikkeling door een brand in een garagebox zijn in de nacht van donderdag op vrijdag 32 woningen ontruimd aan de Weverstraat in Arnhem. Vier omwonenden meldden zich met klachten bij het ambulancepersoneel, één persoon is naar het ziekenhuis vervoerd in verband met rookinhalatie.