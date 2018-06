Moordverdachte: ,,Ik dacht dat het een ripdeal was”

Volgens Denzel D. reed hij samen met medeverdachte Reza J. (24) uit Amsterdam ’s morgens in alle vroegte naar Nieuwegein. Op een parkeerplaats aan de Componistenlaan moest Denzel D. wachten, zegt hij. Reza J. stapte over in een andere auto. Na geruime tijd kwam Reza J. terug, stak de auto waarin hij reed in brand, en stapte weer in bij Denzel D. Daarop gingen de twee mannen er vandoor.

Denzel D. zegt dat hij niks wist van de plannen om Badloe te liquideren. Hij beweert dat hij kort ervoor tijdens een bodybuildgala was benaderd door iemand met de vraag of hij wilde meedoen aan een ripdeal. Wie hem benaderde wil hij niet zeggen. Volgens Roethof is hij bang voor represailles.

Om die reden deed de raadsman aan het begin van de zitting een vergeefse poging om Denzel D. zijn bekentenis te laten doen achter gesloten deuren. ,,Er zijn in de afgelopen jaren meerdere jongemannen die werden verdacht van betrokkenheid bij liquidaties, na hun vrijlating zelf gedood.”

Denzel D.: ,,Ik ben erin geluisd. Ik heb met moordenaars te maken gehad. Om die reden wil ik geen namen noemen.” De rechtbank wees het verzoek af, omdat de informatie van Denzel D. vroeger of later toch openbaar wordt.

D. zegt dat hij in de nacht van 14 op 15 november samen met een vriend in diens auto naar Nieuwegein reed voor een voorverkenning. Hij nam de vriend in vertrouwen. Die zei dat hij er niets mee te maken wilde hebben. Desondanks leende hij zijn auto uit aan Denzel D.

Volgens Denzel D. was hem verteld dat Badloe in cocaïne dealde, en wekelijks twintig kilo ‘blokken’ vervoerde vanuit zijn huis naar andere lokaties. Voor zijn deelname aan de ripdeal zou Denzel D. 20.000 euro krijgen. ,,Ik wilde makkelijk geld verdienen.” Aanvankelijk zou de rol van Denzel D. groter zijn, maar hij schrok terug. Ondanks dat hij ervaring had met ripdeals. Daarom werd besloten dat hij alleen de tweede vluchtauto zou besturen.

Beide verdachten hadden schotresten op hun kleding. Volgens Denzel D. zijn die op zijn kleding terechtgekomen via Reza J. Die zou een zak met zijn kleding hebben beetgepakt en op de achterbank hebben gegooid.

Reza J. was niet aanwezig bij de zitting. Zijn advocaat Bruijn vroeg om nader onderzoek naar de schotresten op zijn kleding. Die kunnen volgens hem best afkomstig zijn van het eerder hanteren van wapens en munitie die in de woning van Reza J. in beslag werden genomen. Maar wanneer hij daarmee zou hebben geschoten wist Bruijn niet. De rechtbank vond het geen goed onderbouwd alternatief scenario en wees het verzoek af.

De zaak zou vanmorgen inhoudelijk behandeld werden, maar dat ging niet door. Tot grote frustratie van de broer en zus van Badloe, die voor het bijwonen van de rechtszaak waren overgekomen uit Aruba.

