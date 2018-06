Twintig jaar cel voor doden populaire fietsenmaker Temel

Kobya werd op 15 maart 2016 gevonden in een plas bloed, in zijn fietsenwinkel in Amsterdam-West. Hij overleed ter plekke. In zijn hals en borst werden meerdere steekwonden gevonden.

Even later zou Irfan E. bij een vriend zijn gekomen met bebloede kleren. Bovendien werden dna-sporen van de verdachte onder een nagel, op de pet en op de stofjas van het slachtoffer gevonden. De rechter acht ’gekwalificeerde doodslag’ bewezen.

E. werd ook nog verdacht van een tweede poging tot doodslag, begin 2017 in Amsterdam, waar hij een man met een hamer op zijn hoofd sloeg. De twee kenden elkaar uit de bouw. Ook dat acht de rechter bewezen. Verder sprak het OM over diefstal van bliksemafleiders, brandkranen, regenpijpen en sanitair. Ook diefstal is volgens de rechter, in zeker één geval, bewezen.

Verslaggever Mascha de Jong heeft de zaak live gevolgd. Lees hieronder haar updates terug.