Brief 2 ’Volkert krijgt telkens gelijk’

Levenslang had Volkert van der Graaf ooit moeten krijgen toen hij Pim Fortuyn vermoord heeft en zonder enige vorm van hoger beroep tegen elke opgelegde sanctie. Het is weer duidelijk dat het Nederlandse rechtssysteem werkelijk niets voorstelt en hoognodig op de schop moet, maar dat wisten we eigenlijk al want als je met je dronken kop iemand dood rijd krijg je in Nederland een taakstraf. Maar goed, laat Volkert van der Graaf nu maar snel emigreren en liefst zover mogelijk.

R.M. van der Burgt, Lelystad

