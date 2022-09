Reacties op overlijden van Elizabeth: ’Moment van het grootste verdriet’

Koning Charles: we rouwen om gekoesterde vorst en geliefde moeder

De familie van koningin Elizabeth rouwt om een „gekoesterde vorst en een geliefde moeder.” In een verklaring laat de nieuwe koning Charles weten dat het overlijden van zijn moeder „een moment van het grootste verdriet” is. Elizabeth overleed donderdag op 96-jarige leeftijd.

Premier Truss: we zijn ondersteboven door dood van Queen

De Britse Premier Liz Truss, die dinsdag in deze functie werd aangesteld door Elizabeth II, heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van de koningin. „We zijn allemaal ondersteboven door de dood van Queen Elizabeth. Ons land is gegroeid en tot bloei gekomen onder haar. Zij was de rots waarop het moderne Groot-Brittannië werd gebouwd. Het is een grote schok voor het volk en de wereld. Haar geest zal blijven”, zei Truss in een toespraak op televisie.

Boris Johnson: golf na golf van verdriet spoelt over de wereld

Ook Boris Johnson, tot woensdag premier van het Verenigd Koninkrijk, is bedroefd door het overlijden van koningin Elizabeth II. „Ze leek zo tijdloos en zo prachtig dat ik vrees dat we begonnen te geloven, als kinderen, dat ze gewoon zou blijven doorgaan”, meldt Johnson. Hij noemt haar heengaan „de verdrietigste dag van ons land.”

Johnson zegt dat „golf na golf van verdriet over de wereld spoelt” en voegt eraan toe: „Pas als we worden geconfronteerd met de werkelijkheid van het verlies, begrijpen we pas echt wat we hebben verloren. Nu beseffen we pas hoeveel ze voor ons betekende, hoeveel ze voor ons deed, hoeveel ze van ons hield.” Volgens de oud-premier nemen miljoenen mensen een moment pauze om te denken „aan koningin Elizabeth, aan het heldere, schitterende licht dat nu is gedoofd.”

Voormalig regeringsleider Blair: we zullen haar missen

Tony Blair, die in 1997 premier werd, zei bedroefd te zijn door het overlijden van de Britse koningin. „We zullen haar missen. Ze was de persoon die meer dan wie ook ons land samenbracht, ons in aanraking bracht met onze betere aard, de personificatie van alles wat ons trots maakt Brits te zijn. We hebben niet alleen onze vorstin verloren maar de matriarch van onze natie.”

Theresa May, regeringsleider in de periode 2016-2019, zei dat het heengaan van Elizabeth haar in rouw heeft gedompeld. „Het was de eer van mijn leven haar te dienen als minister-president. Ze werd gerespecteerd en bewonderd, niet alleen door haar eigen volk maar ook ver buiten onze familie van naties. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar haar familie. God save the King.”

Paus diepbedroefd om overlijden Elizabeth

Paus Franciscus reageerde „diepbedroefd” op het overlijden van koningin Elizabeth. Hij bidt voor „eeuwige rust” voor de 96-jarige monarch en staat ook stil bij de nieuwe koning Charles.

In een persoonlijk telegram aan de nieuwe koning prees het hoofd van de katholieke kerk „de onvoorwaardelijke dienstbaarheid en het standvastige geloof in de Heer Jezus Christus” van de koningin. Hij vraagt om „een overvloed aan goddelijke zegeningen” voor Charles, die hij „troost van de Heer” toewenst.

Charles heeft in het verleden aangegeven dat hij bij zijn kroning „geloof” wil verdedigen en niet „het geloof.” Dat zou vragen kunnen oproepen over de relatie tussen de Church of Engeland en het Britse koningshuis, schreef een Britse organisatie die pleit voor een scheiding tussen kerk en staat vijf jaar geleden in een rapport waarover de Britse krant The Guardian berichtte.

De Queen bracht tijdens haar leven verscheidene bezoeken aan het Vaticaan. In totaal ontmoette ze vijf pausen.

Biden gedenkt ’waardige en standvastige staatsvrouw’ Elizabeth

„Koningin Elizabeth was meer dan een monarch. Ze definieerde een tijdperk”, zegt de Amerikaanse president Joe Biden over de op 96-jarige leeftijd overleden Britse „staatsvrouw van ongeëvenaarde waardigheid en standvastigheid, die de fundamentele alliantie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten verdiepte.”

Elizabeth ontmoette in haar leven veertien Amerikaanse presidenten. „Vandaag zijn de gedachten en gebeden van mensen in de hele Verenigde Staten bij de mensen van het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest in hun verdriet”, aldus Biden en zijn vrouw Jill in een verklaring. „We betuigen ons diepste medeleven aan de koninklijke familie.”

„In een wereld van constante verandering was ze een stabiele aanwezigheid en een bron van troost en trots voor generaties Britten, onder wie velen die hun land nooit zonder haar hebben gekend”, vervolgt Biden. „Door vriendschap en respect te tonen aan nieuwe onafhankelijke naties over de hele wereld, verhief ze de zaak van vrijheid en koesterde ze duurzame banden die hielpen het Gemenebest, waar ze zo veel van hield, te versterken tot een gemeenschap die vrede en gedeelde waarden bevordert.”

Schotse premier: diep triest moment voor Verenigd Koninkrijk

De dood van koningin Elizabeth is „een diep triest moment voor het Verenigd Koninkrijk, het Gemenebest en de wereld”, zei de Schotse leider Nicola Sturgeon, die pleit voor de onafhankelijkheid van Schotland. „Haar leven was er een van buitengewone toewijding en dienstbaarheid. Namens de bevolking van Schotland betuig ik mijn diepste medeleven aan de koning en de koninklijke familie.”

Ierland betuigt medeleven aan Britse koning Charles

De regering van Ierland betuigt haar diepste medeleven aan de Britse koning Charles met het overlijden van zijn moeder Elizabeth. Ook leven de Ieren mee met de koninklijke familie, de Britse regering en het Britse volk die „hun geliefde monarch” hebben verloren, meldt de Ierse premier Micheál Martin in een verklaring.

„Haar plichtsbetrachting en openbare dienst waren vanzelfsprekend en haar wijsheid en ervaring werkelijk uniek. Haar staatsbezoek aan Ierland in 2011 betekende een cruciale stap in de normalisering van de betrekkingen met onze naaste buur.”

EU-president Michel eert ’Elizabeth de Standvastige’

EU-president Charles Michel laat weten dat hij meeleeft met de Britse koninklijke familie na het overlijden van koningin Elizabeth II.

De Belgische oud-premier noemt haar „Elizabeth de Standvastige” en zegt dat ze „nooit heeft nagelaten om ons met haar dienstbaarheid en toewijding het belang van aanhoudende waarden te laten zien in de moderne wereld.”

Macron: Koningin Elizabeth belichaamde Britse eenheid

De Franse president Emmanuel Macron heeft donderdagavond via Twitter verklaard dat koningin Elizabeth II de continuïteit en de eenheid van de Britse natie belichaamde gedurende meer dan 70 jaar. „Ik herinner me haar als een vriendin van Frankrijk, een aardige koningin die een blijvende indruk heeft achtergelaten op haar land en haar eeuw”, aldus Macron.

Leden Gemenebest reageren op overlijden van hun vorst Elizabeth

Leden van de Gemenebest van Naties hebben hun bewondering uitgesproken voor hun overleden koningin. De Canadese premier Justin Trudeau laat weten „met pijn in het hart” te hebben vernomen van het „overlijden van de langst regerende soeverein van Canada, Hare Majesteit Koningin Elizabeth II.” „Ze was een constante aanwezigheid in ons leven - en haar dienstbaarheid aan de Canadezen zal voor altijd een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van ons land blijven”, aldus de premier op Twitter.

Voor de Australische premier Anthony Albanese betekent de dood van de koningin „het einde van een tijdperk.” „Australische harten gaan uit naar de burgers van het Verenigde Koninkrijk die vandaag rouwen, wetende dat ze het gevoel hebben dat ze een deel hebben verloren van wat hun natie heel maakt”, zei Albanese.

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern reageert „met grote droefheid” op de dood van koningin Elizabeth. Ardern werd vrijdag om 04.50 uur (lokale tijd) wakker gemaakt door een politieagent die een met een zaklamp in haar kamer scheen. „Ik wist wat dat betekende”, aldus Ardern, die in een persconferentie verder benadrukte dat de laatste dagen van Elizabeth goed lieten zien wat voor persoon ze was. „Tot het einde bleef ze werken, haar toewijding aan haar rol is altijd zonder twijfel geweest.”

De Indiase premier Narendra Modi laat weten „gepijnigd” te zijn door de dood van de koningin. Volgens Modi was ze een toonbeeld van „waardigheid en fatsoen.” Modi memoreert aan een ontmoeting met de Britse vorst, waarin Elizabeth een zakdoek liet zien die ze had gekregen op haar bruiloft van de Indiase onafhankelijkheidsstrijder Mahatma Gandhi. „Ik zal dat gebaar altijd koesteren”, schrijft hij op Twitter.

Canada, Australië, India en Nieuw-Zeeland maken deel uit van de Gemenebest van Naties, waarvan de Britse vorst het officiële staatshoofd is. Veel van de landen van het Gemenebest zijn voormalig koloniën van het Verenigd Koninkrijk.

Zweeds koningspaar roemt plichtsbesef Elizabeth

Het Zweedse koningspaar heeft met droefenis kennisgenomen van het overlijden van de Britse koningin Elizabeth. In een bericht aan koning Charles sturen koning Carl Gustaf en koningin Silvia hun medeleven namens het Zweedse volk.

„De koningin diende haar land en het Gemenebest met een buitengewone toewijding en plichtsbesef”, schrijft Carl Gustaf. „Ze is altijd aanwezig geweest, niet alleen in de Britse samenleving, maar ook internationaal. Daarnaast is ze altijd een goede vriendin van mijn familie geweest en een link naar onze gedeelde familiegeschiedenis.”

Spaanse koning gaat Elizabeth ’heel erg missen’

Koning Felipe heeft in navolging van vele andere Europese koningshuizen een bericht naar koning Charles gestuurd naar aanleiding van het overlijden van zijn moeder koningin Elizabeth. De Spaanse vorst zegt „diepbedroefd” te zijn en biedt namens zijn familie, de Spaanse regering en al zijn landgenoten zijn condoleances aan. „Jullie zijn allemaal in onze harten en gedachten. We zullen haar heel erg missen.”

Felipe stipt aan dat Elizabeth in haar zeventig jaar op de troon getuige is geweest van veel belangrijke hoofdstukken in de wereldgeschiedenis en daar ook zelf aan heeft meegeschreven. „Haar plichtsbesef, toewijding en een heel leven gewijd aan het dienen van de mensen van het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland, zijn een voorbeeld voor ons allemaal en zullen een solide en waardevolle erfenis blijven voor toekomstige generaties”, vindt de koning.

Groothertog Henri: Elizabeth was een trouwe vriend

Groothertog Henri van Luxemburg en zijn vrouw Maria Teresa zijn „diep ontroerd en bedroefd” door het overlijden van koningin Elizabeth. In een kort bericht laat het groothertogelijk paar weten dat ze de Queen zagen als „een trouwe vriendin” van de familie en dat hun relatie „de vriendschap tussen beide landen” onderstreepte.

Henri en Maria Teresa zullen namens de regering van Luxemburg en het hele volk een condoleancebericht naar de Britse koninklijke familie sturen.

Belgisch koningspaar: Elizabeth was buitengewone persoonlijkheid

Koning Filip en koningin Mathilde zijn „diep verslagen” door de dood van koningin Elizabeth. Het Belgisch koningspaar noemt de donderdag overleden Britse koningin „een buitengewone persoonlijkheid.”

„We bewaren voor altijd dierbare herinneringen aan deze grote Dame die tijdens haar hele koningschap blijk gaf van waardigheid, moed en toewijding”, aldus Filip en Mathilde op sociale media. „Elke van onze ontmoetingen staat voor altijd in ons geheugen gegrift.” Op Instagram plaatste het Belgisch koningspaar een zwart-witfoto met Elizabeth bij de condoleance.

„Het Verenigd Koninkrijk verliest een bijzondere vorstin die een diepe stempel heeft gedrukt op de geschiedenis”, stelt het koningspaar. „We willen onze oprechte deelneming betuigen aan de Koninklijke Familie en aan het Britse volk. Rust in vrede, Majesteit, aan de zijde van uw geliefde echtgenoot.”

Zelenski: diep verdriet door onherstelbaar verlies van Queen

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zegt dat hij „met diep verdriet” heeft gehoord dat de Britse koningin Elizabeth is overleden. „Namens het Oekraïense volk brengen wij ons oprechte medeleven over aan de Britse koninklijke familie, het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest om dit onherstelbare verlies. Onze gedachten en gebeden zijn bij jullie”, meldt de president op Twitter.

Groot-Brittannië is een belangrijke bondgenoot van Oekraïne in de oorlog tegen Rusland.

VN-topman brengt hulde aan overleden ’vriendin van de VN’

VN-chef António Guterres heeft hulde gebracht aan de overleden koningin Elizabeth, die volgens hem over de hele wereld werd bewonderd „om haar gratie, waardigheid en toewijding.” Het Britse staatshoofd „was een goede vriendin van de Verenigde Naties en bezocht ons hoofdkantoor in New York twee keer, meer dan vijftig jaar na elkaar”, aldus Guterres.

Koningin Máxima: we volgen voorbeeld Elizabeth in ons werk

Koningin Máxima heeft tijdens haar werkbezoek aan de Verenigde Staten nogmaals gereageerd op het overlijden van de Britse koningin Elizabeth. „Ik kan me geen andere, betere manier bedenken om haar te eren dan door haar voorbeeld te volgen in ons werk”, zei de koningin. Elizabeth overleed donderdag op 96-jarige leeftijd.

De koningin zegt daarnaast dat haar gedachten uitgaan naar de familie van Elizabeth en het Britse volk. „De koning, prinses Beatrix en ik leven intens met hen mee. We zijn dankbaar voor alles wat koningin Elizabeth heeft gedaan. Met onvermoeibare energie en toewijding heeft ze haar volk gediend in de laatste zeventig jaar.”

Direct na het overlijden van Elizabeth hadden koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix ook al gereageerd. Zij lieten toen weten „intens dankbaar voor de hechte vriendschap waaraan koningin Elizabeth zo’n onvergetelijke bijdrage heeft geleverd” te zijn.

Rutte: koningin Elizabeth was baken van rust en stabiliteit

Premier Mark Rutte roemt de overleden Britse koningin Elizabeth als „baken van rust en stabiliteit” voor haar land en de wereld. Namens het kabinet heeft Rutte „diepe gevoelens van medeleven” overgebracht aan de nieuwe premier Liz Truss.

De baken van rust en stabiliteit was er altijd, „hoe hoog de golven van de geschiedenis soms ook waren”, schrijft Rutte in een verklaring.

Nederland herdenkt met het „diepste respect” de koningin, schrijft de premier. Koningin Elizabeth combineerde volgens Rutte „plichtsgevoel en standvastigheid met lichtheid en humor. Met de karaktervolle invulling van haar zware taak, maakte zij indruk op iedereen die haar ontmoette.”

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) is diep bedroefd over het overlijden van de Britse vorstin. Ook hij zegt dat de koningin een baken was van stabiliteit. „Ze zal worden gemist.”

Bergkamp: gedachten zijn bij familie en volk overleden Elizabeth

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft de overleden Britse koningin Elizabeth kort gememoreerd voordat ze een asieldebat hervatte. „Onze gedachten gaan uit naar haar, haar familie en haar volk”, zei ze vlak nadat haar overlijden bekend was geworden.

Volgende week zal de Kamer stilstaan bij haar overlijden. Er zal volgens Bergkamp nog worden bekeken wanneer deze herdenking plaatsvindt en op welke manier.

Partijen in Kamer herdenken met bewondering toewijding Elizabeth

Partijen in de Tweede Kamer roemen de toewijding van de overleden Britse koningin Elizabeth. „Wat een droevige dag. Een standvastige en wijze koningin. Een heel leven in dienst van haar land”, twitterde PvdA-leider Attje Kuiken.

„Een lang leven volledig gewijd aan haar land en het gemenebest, en zo het tijdloze gezicht van het Verenigd Koninkrijk”, aldus fractieleider Jan Paternotte van D66.

Kees van der Staaij (SGP) laat weten „ontroerd” te zijn door het overlijden van de monarch. „Diepe bewondering voor haar toewijding en trouw al de jaren door. Haar indrukwekkende en inhoudsvolle kersttoespraken zal ik zeker missen.”

„Premiers bleven maar passeren, de Koningin die stond er jaar na jaar na jaar. Alles veranderde, behalve de Koningin. Nu is aan dat tijdperk een einde gekomen”, twitterde Laurens Dassen (Volt).

Caroline van der Plas (BBB) noemde de vorstin „een prachtige en sterke vrouw, die in goede, maar zeker ook in donkere perioden de monarchie en het Verenigd Koninkrijk bij elkaar heeft gehouden. Een warme persoonlijkheid met veel humor en veel oog voor zwakkeren in de samenleving.”