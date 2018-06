Turkse onderwereldoorlog dijt uit naar Delft

Met een moordploeg op de hielen en zigzaggend rennend om aan kogels te ontsnappen overleefde een 55-jarige Iraanse man op 6 april in Delft op het nippertje een liquidatiepoging. Nadat de man uit zijn auto was gestapt en zag dat een belager een pistool op hem richtte, moest hij rennen voor zijn leven. Als door een wonder is de moordaanslag op de Iraniër mislukt. De vluchtauto werd later uitgebrand teruggevonden in Heusden.

„We kunnen bevestigen dat we serieus kijken naar een verband, maar doen uit onderzoeksbelang verder geen mededelingen”, laat woordvoerder Dick Goijert van de eenheid Den Haag weten.

De liquidatiepoging in Delft wordt onder meer mogelijk gelinkt aan de moord op Mustafa Ates (50) uit Vlaardingen, die op 22 juli 2017 dood werd gevonden in Rijswijk. Het is één van de twee of drie moorden op mannen met een Turkse afkomst in Rotterdam en omgeving in juli en augustus vorig jaar die met elkaar in verband zouden staan. Ook naar dit verband wordt door de politie in Den Haag en Rotterdam gekeken, in combinatie met de recente schietpartij in Delft.

In de afgelopen week zijn voor betrokkenheid bij de moord op Ates, een Turkse timmerman uit Vlaardingen die klusjes zou doen voor criminelen, opnieuw twee mensen opgepakt: een 51-jarige en een 46-jarige man uit Delft. Eerder werd ook al een man uit Delft opgepakt.

Een complete oorlog brak uit nadat een kopstuk binnen de Turkse maffia was beroofd van zo’n 250 kilo heroïne en een miljoen euro. Ates zou geheime ’stashes’ of bergplaatsen voor geld en drugs hebben gebouwd en onder druk informatie hebben verschaft aan criminelen over deze plekken. De moorden werden als vergelding voor de roof gepleegd. Een aantal betrokkenen is uit angst voor represailles gevlucht naar het buitenland. Het is een complex onderzoek omdat verdachten en getuigen niet durven te praten.

De partijen die betrokken zijn bij het conflict handelen vooral in heroïne. Turkse criminelen doen bij de heroïnehandel veelal zaken met Iraniërs. Nederland wordt steeds vaker gebruikt als doorvoerland van heroïne. Vorig jaar werd een recordhoeveelheid heroïne in Nederland onderschept; de politie stuitte zelfs voor het eerst op labs waar morfine werd omgezet in heroïne.