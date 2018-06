Boetes van nul euro massaal verstuurd

Wie te snel heeft gereden bij onze zuiderburen, krijgt nu een bon om direct nul euro over te maken. En als je dat niet binnen tien dagen doet, dreigt een verhoging.

Die bizarre boodschap kreeg Wilfried Vandaele, parlementslid voor N-VA, in de bus. De man was in zijn woonplaats De Haan geflitst omdat hij na correctie 51 reed in plaats van 50. En dat ging hem 53 euro kosten. „Niet meer dan terecht, want ik reed te snel”, zegt hij tegen Het Nieuwsblad. „Dus ik heb dat onmiddellijk betaald.”

Toch kreeg hij tot zijn eigen verbazing een tijdje later een aanmaning in de bus voor diezelfde boete. Eentje voor nul euro. „Dit is echt kafkaiaans.”

Justitie in België zegt op de hoogte te zijn van de nul euro boetes. Woordvoerder Edward Landtsheere: „Vermoedelijk gaat het om een kinderziekte. Het is alleszins geen alleenstaand geval. Verschillende burgers kregen zo’n rappel. En dat zorgt voor verwarring bij de mensen.”