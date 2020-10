Maanden cel voor Nederlandse relschopper in Hongkong

De B., afkomstig uit Rotterdam, werd aangeklaagd voor brandstichting en riskeerde in eerste instantie een gevangenisstraf van liefst tien jaar. Hij pleitte uiteindelijk schuldig. Zijn advocaat betoogde dat hij ’niet goed nadacht bij wat hij deed’, en benadrukte dat zijn daad geen acuut gevaar vormde.

Toch vond rechter Leung Ka-kie dat er sprake was van een ernstig misdrijf en dat er van zijn straf een afschrikwekkende werking uit moest gaan. Na een eis van zes maanden werd het twee minder, vanwege zijn bekentenis. Het komt erop neer dat hij vanwege voorarrest snel vrijkomt. Hij zou eigenlijk eind april al voorkomen, maar door de coronacrisis liep zijn zaak een behoorlijke vertraging op.

Een woordvoerster van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de straf van de Nederlander. „Hij heeft ook consulaire bijstand ontvangen”, voegt de zegsvrouw toe.

De Rotterdammer gaf aan dat hij, rond middernacht, dronken was tijdens de demonstratie die uit de hand liep. „Ik hielp om brand te stichten omdat ik tegen de inmenging van de Chinese overheid ben”, verklaarde hij.

Aan de slag als leraar Engels op een kleuterschool

Hij was op een toeristenvisum in de voormalige Britse kolonie en was van plan er aan de slag te gaan als leraar Engels op een kleuterschool. Dat aanbod werd na zijn arrestatie ingetrokken. De B., die ook in Nederland als leraar werkte, sprak zich al eerder uit tegen de inmenging van China in Hongkong en was al vaker aanwezig bij de protesten, zo viel op te maken uit berichten van hem op sociale media.

In Hongkong woeden al lange tijd hevige protesten tegen de Chinese overheid die vaak uitmonden in rellen. Veel inwoners gaan de straat op hun stem te laten horen tegen de toenemende invloed van China op de eilandenstaat. Naast De B. werden er die nacht nog ruim 100 mensen opgepakt.