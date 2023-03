Dode aangetroffen na brand in huis in Amsterdam

De brandweer kreeg om 06.50 uur een melding over de brand die in de keuken van het huis was ontstaan. Enkele katten in het huis zijn door de dierenambulance meegenomen. De brandweer weet niet hoe de dieren eraan toe zijn.

Ook over de identiteit van de overleden persoon en de oorzaak van de brand kon de brandweer nog niets zeggen. De politie doet onderzoek.