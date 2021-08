Rechter in kort geding: antizuivelcampagne Dier&Recht moet stoppen

Dier&Recht moet de campagneposters binnen 48 uur verwijderen uit de zeven steden waar de campagne nog loopt. Ook moet de organisatie binnen vier uur de campagne stoppen op de eigen website. Als dat niet gebeurt, geldt een dwangsom van 5000 euro per dag met een maximum van 50.000 euro.

In de campagne beweert Dier&Recht dat het consumeren van zuivel ernstig dierenleed veroorzaakt, omdat kalfjes direct na de geboorte worden weggehaald bij hun moeder. In het kort geding betoogden advocaten namens boerenorganisatie Agractie juist dat het scheiden van pasgeboren kalveren van hun moeder het dierenwelzijn bevordert. Het voorkomt ziektes en leidt tot minder ongelukken in de stal, waarbij het kalf kan worden doodgedrukt door volwassen koeien.

Dier&Recht beroept zich op de vrijheid van meningsuiting en zegt dat de campagne deel uitmaakt van een maatschappelijk debat over dierenwelzijn. „We vallen boeren niet aan”, zei directeur Frederieke Schouten van Dier&Recht. Maar de rechter is het niet met Schouten eens en vindt bovendien de stellingen in de campagne onvoldoende onderbouwd. „Dat sprake is van ernstig leed bij pasgeboren kalveren is niet aannemelijk”, aldus de rechter. „Het publieke debat mag uiteraard gevoerd worden, maar niet op een wijze die onrechtmatig is jegens de melkveehouders.”