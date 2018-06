Innoveren met plastic

Het bedrijf levert aan klanten over de hele wereld, voornamelijk in de tuinbouw, (voedings)industrie en de evenementenwereld. Zo produceert het bijvoorbeeld de labels waarmee zaadjes geïdentificeerd kunnen worden, maar ook voedselveilige etiketten en polsbandjes en consumptiemunten voor evenementen.

Universele mal

Door de ontwikkeling van een speciaal universeel malconcept kan het bedrijf aan spuitgiet-verzoeken van klanten voldoen zonder dat er elke keer een hele nieuwe mal gemaakt moet worden. De besparing is ongeveer 60% van de kosten ten opzichte van de productie met een traditionele mal. „Daar kan zelfs de Aziatische markt niet tegenop”, weet De Haas. „Sinds we de universele mal gebruiken weten bijvoorbeeld steeds meer Europese spelproducenten ons te vinden om bordspelaccessoires te produceren.”

Klanten werken niet alleen graag met Van der Eng wegens de competitieve prijs, heeft De Haas gemerkt. „Met een fabriek in China is het toch wat lastiger communiceren dan met een bedrijf in Heemskerk. Vooral voor Europese klanten”, stelt de ondernemer. „We maken al onze machines zelf en hebben ze allemaal hier in huis staan. We zijn daardoor heel flexibel. Als iets bijvoorbeeld alleen met een ingewikkelde en daardoor kostbare techniek te produceren is, proberen we samen met de klant te kijken of het ook met een standaardmachine kan om de prijs laag te houden.”

Creatief werkklimaat

De werknemers van het bedrijf spelen een belangrijke rol bij die werkwijze. „We hebben een inclusief personeelsbeleid, waardoor er bij ons veel mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is daardoor een heel creatief werkklimaat ontstaan. Mensen met een beperking kijken soms op een hele andere manier naar dingen waardoor ze met originele oplossingen komen; het levert ons vaak nieuwe inzichten op.”

Ook op het gebied van duurzaamheid is Van der Eng bezig met innovatie. „De 20 duizend kilo materiaalafval die we voorheen hadden, verwerken we tegenwoordig in onze spuitgiet-producten”, vertelt de directeur. „In 2020 willen we zero waste zijn, wat in ons geval betekent dat we dan helemaal geen materiaalafval meer hebben.”

Organisch materiaal

De kunststofproducent is op dit moment bezig met de ontwikkeling van een grondstof van organisch materiaal dat volledig afbreekbaar is. De Haas hoopt hier later dit jaar al prototype festivalmuntjes van te kunnen maken. „We beginnen met de evenementenmarkt omdat die relatief klein is en openstaat voor innovatie, maar uiteindelijk hopen we alle zaadbedrijven wereldwijd te overtuigen om dit materiaal te gebruiken voor hun labels. In landen als Ethiopië en Peru zijn ze echter totaal nog niet bezig met het afvalprobleem dus om ze over de streep te trekken moet ons alternatief echt gelijkwaardig zijn aan gewoon plastic. Dat is een uitdaging.”